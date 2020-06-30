Звезда сериала "Друзья" подшутил над Дэвидом Бэкхэмом

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На днях звезда футбола Дэвид Бэкхем поделился в Instagram фотографией.

На снимке спортсмен прогуливался вместе с супругой, однако внимание подписчиков привлек принт на его футболке. Там красовался момент из легендарного сериала "Друзья", где один из главных героев примерил на себя всю одежду друга Чендлера Бинга, роль которого исполнил Мэттью Пэрри.

Актер не смог пройти мимо и разместил кадр Дэвида Бэкхэма у себя на странице в Instagram. Кроме этого, он решил подшутить над знаменитым футболистом и подписал пост: "У этого парня действительно хороший вкус. Кем бы он ни был".

Дэвид Бэкхэм подыграл звезде сериала "Друзья" и написал в комментариях: "Да, сын дал мне эту футболку, но могу я надеть еще больше одежды?". Звезды обменялись взаимными шутками и повеселились на славу, пока многие из подписчиков даже не поняли, что происходит.

Многие вовсе стали просвещать Мэттью Пэрри, что парень с футболкой - это всемирно известный футболист Дэвид Бекхэм. Позже актер ответил подписчикам: "Ребята, ребята, я знаю, кто это! Я просто пошутил". За несколько дней пост собрал более 1,7 миллиона лайков и почти 14 тысяч комментариев. -0-