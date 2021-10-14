Звезда сериала "Игра в кальмара" приехал в Россию и сразу залез в матрешку

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Корейский актер Хо Сон-тхэ, который прославился после премьеры нашумевшего сериала "Игра в кальмара", недавно разместил в Instagram новые кадры, которые особенно привлекли внимание россиян.

Актер приехал во Владивосток, где сразу приступил к более тесному знакомству с русской культурой. Мужчина прогулялся по городу, а после Хо Сон-тхэ сразу залез в матрешку. Точнее, сфотографировался с соответствующими декорациями на центральной площади города.

Кроме этого, звезда сериала "Игра в кальмара" сделал подпись на русском, что еще больше добавило популярности посту. Неудивительно, что кадр актера Хо Сон-тхэ быстро собрал огромное число лайков. -0-