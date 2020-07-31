Звезда сериала "Во все тяжкие" заболел коронавирусом

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в популярном проекте "Во все тяжкие", переболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Актер, сыгравший учителя химии Уолтера Уайта, поделился кадрами, в подписи к которым рассказал, что соблюдал все меры безопасности, однако заболел коронавирусом. Брайан Крэнстон отметил, что болезнь прошла в легкой форме, а теперь он сдает кровь.

Звезда сериала "Во все тяжкие" записал видео из Центра донорства крови и тромбоцитов в Лос-Анджелесе, где сдал плазму. Специалисты взяли у звезды 840 миллилитров биоматериала. Также знаменитость попросила последовать его примеру и призвал людей соблюдать все меры безопасности, чтобы обезопасить себя и своих близких от коронавируса. -0-