Звезда "Универа" Настасья Самбурская попробовала себя в косплее и сразу "в яблочко!" (Фото)

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая актриса и звезда телесериала "Универ" Настасья Самбурская представила в Instagram новые фото и впечатлила сеть.

Звезда телеэкрана решила повторить образ персонажа Леди Димитреску из недавно вышедшей новой части Resident Evil: Village. Для этого Самбурская очень ответственно подошла к подготовке, что можно отчетливо увидеть на кадрах. Фотографии получились невероятными и очень соблазнительными, что, разумеется, отметили пользователи.

Люди завалили Настасью Самбурскую огромным числом хвалебных комментариев, а также юзеры отметили, что первый опыт актрисы в косплее сразу попал "в яблочко!". Неудивительно, что за непродолжительное время фотографии собрали большое число лайков. -0-