Звезда "Универа" показала идеальную самоизоляцию и нарвалась на критику

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Мария Кожевникова показала подписчикам в Инстаграм "идеальную самоизоляцию", чем вызвала нешуточные споры в сети.

Актриса выложила пост, где позирует с тарелками и собакой в руках. Звезда молодежного сериала написала, что не понимает флешмоб в сети, когда люди обматываются подушками и одеялами. "Зачем, совсем нечего делать?", - задала риторический вопрос Кожевникова.

Скриншот страницы Марии Кожевниковой в Инстаграм

"А в чем прикол держать нарисованные тарелки? ", "А что вы такая злая?", "Кто-то с подушкой фотографируется, кто-то со сковородой, укоряя других, почему они не такие хорошие как я", - прокомментировали подписчики. Нашлось много и тех, кто поддержал Кожевникову в комментариях, отметив, что на фото она похожа на Наталью Селезневу из фильма "Приключения Шурика".

"Советская Мария Кожевникова", "Эти фото почему-то напоминают картинки с куклой Барби из старых журналов", "Назад в 80-е... Классные фото", - написали фолловеры.-0-