Звезда "Универа" поразила публику на премии журнала OK

12 ноября, Витебске /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич на премии "Мама года" по версии журнала OK предстала перед публикой в необычном образе. Фото она разметила в личном Instagram-аккаунте.

Девушка нарядилась в стильное черное платье. Однако вместо сумочки она носила с собой кастрюлю. В описании к фото звезда подчеркнула, что прямо перед приездом на премию она готовила для дочки ужин. Параллельно что-то рассказывала, размахивая кастрюлей. Тут Хилькевич и решила, что этот кухонный атрибут идеально дополнит ее образ.-0-