Звезда "Универа" поразила публику на премии журнала OK

12 ноября, Витебске /Корр. БЕЛТА/. Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич на премии "Мама года" по версии журнала OK предстала перед публикой в необычном образе. Фото она разметила в личном Instagram-аккаунте.
Девушка нарядилась в стильное черное платье. Однако вместо сумочки она носила с собой кастрюлю. В описании к фото звезда подчеркнула, что прямо перед приездом на премию она готовила для дочки ужин. Параллельно что-то рассказывала, размахивая кастрюлей. Тут Хилькевич и решила, что этот кухонный атрибут идеально дополнит ее образ.-0-
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Мой клатч- обязательный атрибут матери)))) ну, какая хорошая мама без кухонного атрибута?) я ж номинант «Мама года» по версии журнала ОК! @okmagazine_ru Ну, а если честно, то я прямо перед выходом готовила дочке ужин, параллельно что-то рассказывала, размахивая кастрюлькой и вдруг поняла, что она просто прекрасно вписывается в мой сегодняшний образ))) Style @alinakovaleva Mua @katrindemina @polina_mechkovskaya
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