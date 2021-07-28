Звезду сериала "Лучше звоните Солу" увезли в больницу прямо со съемок

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярный актер и главная звезда проекта "Лучше звоните Солу" Боб Оденкерк был экстренно госпитализирован прямо со съемочной площадки в США. Об этом сообщает издание TMZ.

Актеру стало плохо во время работы над новым сезоном. Съемки проходят в штате Нью-Мексико, где в самый разгар съемочного процесса Боб Оденкерк почувствовал недомогание и упал на землю. Съемочная команда вызвала ему скорую, которая срочно госпитализировала звезду сериала "Лучше звоните Солу".

Пока достоверно неизвестно, что случилось со здоровьем знаменитости, однако он до сих пор находится в больнице под наблюдением врачей. -0-