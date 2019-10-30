Звезды сериала "Друзья" снимутся вместе в новом проекте

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/.Дженнифер Энистон подтвердила информацию о том, что каст "Друзей" снова соберется вместе на экране. Об этом она рассказала в эфире американской телепередачи "Шоу Эллен Дедженерес".

Слухи о новом проекте появились после того, как актриса завела Instagram и опубликовала в нем фото со всеми актерами сериала "Друзья". Фанаты тут же принялись мечтать о возвращении любимого шоу на экраны. Однако Энистон уверила, что новый проект никак не будет связан с "Друзьями" и ждать их перезапуска не стоит. Тем не менее, она подтвердила, что актеры встречались неслучайно. Они действительно обсуждали возможность снова поработать вместе.

"Мы хотим сделать что-то новое, но пока не знаем, что именно это будет", - сказала Дженнифер Энистон, чем несказанно обрадовала поклонников.

Дженнифер Энистон завела Instagram и поделилась интересным фото Менее чем за сутки снимок собрал более 8 миллионов лайков.