Звезды сериала "Игра Престолов" впервые стали родителями

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одни из главных актеров в знаменитом сериале Кит Харингтон и Роуз Лесли отмечают пополнения в семье. Об этом пишет Daily Mail.

Парочку, которая исполнила на экране роли Джона Сноу и "одичалой" Игритт, запечатлели счастливыми на прогулке. Звезды выбрались из дома в Лондоне и, не специально, показали малыша миру.

Близкий друг пары рассказал СМИ, что у звезд сериала "Игра престолов" родился мальчик и они очень рады пополнению в семье. Впрочем, имя ребенка держится в строжайшей тайне. -0-