Звезды шоу-бизнеса записали месседж в поддержку борьбы против пандемии COVID-19

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Счастье снова будет в моде": знаменитости выложили в сеть трогательное видеосообщение.

В основе ролика лежит композиция Александра Зацепина "Ищу тебя" из кинофильма "31 июня". В музыкальном послании приняли участие: Лариса Долина, Сангаджи Тарбаев, Кэти Топурия, Дана Орманбаева, Ерке Есмахан, Татьяна Анциферова, Азамат Мусагалиев, Малик Хасенов, Даут Шайхисламов, Дана Орманбаева, Кайрат Нуртас, Байгали Серкебаев, Александр Винокуров, Нурлан Сабуров, Нурлан Коянбаев, Михаил Грушевский, Гарик Мартиросян, Алсу, Елена Темникова, Николай Басков, Роза Рымбаева и другие. "Любой кризис пытается заменить любовь в нашем сердце на злобу и ненависть. Давайте просто докажем, что ничего у него не получится", "Обязательно наступят лучшие времена", "Счастье снова будет в моде", "Пусть будут здоровы все люди на земле" – передают свои послания в музыкальном сообщении звезды.-0-