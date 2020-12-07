Звук пианино будил женщину по ночам, а когда она нашла виновника - не поверила своим глазам (Видео)

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка по имени Эстер Мэйсон поделилась в Facebook забавной историей, повеселившей сотни тысяч пользователей.

Женщина рассказала, что несколько дней подряд просыпалась по ночам от шума, который исходил от пианино. Девушка вместе с мужем купили для своей дочери музыкальный инструмент, однако на него положил глаз другой маэстро.

Пару дней шум по ночам продолжался, пока Эстер не решилась проверить источник "музыки". Она сделал потрясающее открытие и не поверила своим глазам, ведь музыкантом оказался ее далматинец по кличке Декстер.

Несколько раз хозяйка пыталась записать музыканта на видео, но ничего не выходило. Песик стеснялся и прекращал играть, но в один день ей повезло. -0-