Акции Кохановского экскаваторного завода могут быть разблокированы в августе

18 июля, Браславский район /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу разблокирует акции открытого акционерного общества "Кохановский экскаваторный завод", как только покупатель - ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" - подтвердит полное выполнение своих обязательств по договору купли-продажи. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

"Амкодор" получил право на приобретение госпакета акций предприятия в конце 2013 года. Продано 571 599 акций, что составляет 91,85% уставного фонда общества.

Согласно договору, "Амкодор" принял на себя обязательство внести в уставный фонд общества Br5 млн с направлением их на техническое переоснащение производства общества, внедрение новых технологий, расширение выпускаемых видов продукции, а также увеличить объем промышленного производства.

"31 июля заканчивается срок реализации договора, планируем, что до 15 августа итоги будут проанализированы. Пока все в штатном порядке, проект близок к завершению", - отметил Андрей Гаев.

Также он добавил, что в прошлом году на фондовой бирже продавались принадлежащие Беларуси небольшие пакеты акций - до 25%. В итоге из восьми проданы два, в том числе один (Центрального автоучебного комбината) реализован совсем недавно - в июне. "Мы работаем над тем, чтобы продолжать эти мероприятия. Есть еще общества, где такие небольшие пакеты могут быть предложены", - заключил Андрей Гаев. Если пакеты больше, то тогда объявляется конкурс. Подготовительная работа для этого ведется при наличии потенциального покупательского интереса.-0-