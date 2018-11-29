"Амкодор" планирует создать в Саратовской области производство сельхозмашин

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета директоров ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Александр Шакутин и губернатор Саратовской области России Валерий Радаев обсудили возможность создания на территории региона завода по производству специализированных сельхозмашин, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу губернатора.

"Областная власть хочет развивать сельскохозяйственное машиностроение, мы постараемся помочь. Уже посмотрели несколько площадок, в том числе в Петровске, и, если решение будет принято, постараемся в короткие сроки создать производство. Для этого есть все технологические возможности. Предприятие должно выпускать конкурентоспособный продукт мирового уровня. В регионе сильные сельхозпроизводители, есть заинтересованность в таких машинах", - отметил Александр Шакутин.

Инвестиции в создание завода оцениваются более чем в 11 млн евро. В качестве одной из перспективных площадок рассматривается территория опережающего социально-экономического развития "Петровск". На новом заводе планируется создать около 200 рабочих мест и выпускать до 500 культиваторов в год.

Валерий Радаев отметил важность этого проекта для Саратовской области. "Он учитывает специфику нашего региона, у которого мощная промышленная и образовательная база, здесь был выпущен первый в России трактор и зерноуборочный комбайн. Мы возрождаем сельскохозяйственное машиностроение. Поэтому Саратовская область заинтересована в расширении партнерских отношений", - сказал он.

Холдинг "Амкодор" объединяет 29 предприятий, выпускающих более 120 моделей и модификаций техники для агропромышленного, дорожно-строительного, жилищно-коммунального, лесопромышленного, производственно-логистического комплексов.-0-