"Амкодор" в Карелии выпустил первый образец форвардера

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На предприятии "Амкодор-Онего" в Петрозаводске (Республика Карелия) собран первый опытный образец форвардера АМКОДОР 2661-01, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе холдинга "Амкодор".

"Это наиболее востребованная и популярная модель. Машина грузоподъемностью 14 т способна за один рейс перевозить до 16 куб.м лесоматериала. Благодаря гидромеханической трансмиссии она перемещается на значительные расстояния своим ходом на скорости до 28 км/час", - рассказали в пресс-службе.

ООО "Амкодор-Онего" зарегистрировано 31 августа 2018 года, соглашение с правительством Карелии о создании завода полного цикла производства лесозаготовительной техники подписано в декабре 2018 года. В марте текущего года приобретены производственные площади Онежского тракторного завода.

Специальный инвестиционный контракт рассчитан на 10 лет и предусматривает предоставление новому производству налоговых льгот и преференций. По нему в реконструкцию и оснащение "Амкодор-Онего" планируется вложить инвестиций на сумму 14 млрд российских рублей, что позволит создать на базе одного из старейших заводов России - Онежского тракторного завода - современное технологичное предприятие с высоким уровнем автоматизации и роботизации производственных процессов.

Проектом предусматривается выпуск не менее 1 тыс. машин в год, постановка на производство более 10 моделей современной лесозаготовительной техники, создание инженерно-технологического и сервисного центра. На первом этапе будет организовано производство техники из машинокомплектов SKD. Выход завода на проектную мощность запланирован к 2030 году.

В дальнейшем на предприятии "Амкодор-Онего" планируется производство новых моделей харвестеров AMKODOR FH3081 и форвардеров AMKODOR FF1681 тяжелого класса, соответствующих мировым стандартам, выполненным в современном дизайне и отличающихся повышенной надежностью, производительностью и комфортностью рабочего места оператора. Постепенно в течение нескольких лет завод перейдет от крупноузловой сборки на полный цикл производства - от раскроя металла до покраски машин.-0-

Фото "Амкодор"