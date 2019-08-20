Барановичское хлопчатобумажное объединение выставляет на продажу здания компрессорных станций

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение" ищет потенциальных покупателей для двух зданий компрессорных станций. Информация об объектах размещена на сайте концерна "Беллегпром" в рубрике "Предложения - Имущество", сообщает БЕЛТА.

Капитальные одноэтажные строения располагаются в Барановичах по адресу ул. Фабричная, 13В/1 и 13В/2. Их общая площадь составляет 428 кв.м и 659 кв.м соответственно, подведены все коммуникации.

Здания предлагаются одним лотом по цене Br242 тыс. 880 с НДС.

Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение является крупнейшим производителем текстильной продукции в Европе и странах СНГ. Предприятие обладает полным циклом производства: переработка хлопка, изготовление пряжи и выпуск готовых швейных изделий.-0-