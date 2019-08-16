БелАЗ выпустил полуторатысячный карьерный самосвал грузоподъемностью 220 т

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С конвейера Белорусского автомобильного завода сошел юбилейный полуторатысячный карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7530 грузоподъемностью 220 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

В ближайшее время машина отправится в разрез "Березовский", входящий в группу предприятий ЗАО "Стройсервис" - одного из лидеров угледобычи в Кузбассе. Как отметили в пресс-службе, 220-тонная техника - одна из самых популярных и имеет устойчивый спрос на мировых рынках. Созданные в Беларуси самосвалы зарекомендовали себя в карьерах России, Украины, Узбекистана, Казахстана, Монголии, Сербии, Китая, ЮАР и других стран.

На самосвалы данного класса грузоподъемности приходится 25% в общем объеме отгрузки техники за январь-июль текущего года. Они предназначены для перевозки вскрышных пород и полезных ископаемых на открытых горных разработках, грунта и других сыпучих грузов вне дорог общего пользования, рассчитаны на эксплуатацию в сложных горнотехнических условиях. Различные модификации и комплектация карьерных самосвалов серии БЕЛАЗ-7530 позволяют снизить эксплуатационные затраты и повысить производительность при перевозках.

Электропривод БелАЗов позволяет эксплуатировать их на более крутых спусках и подъемах, обеспечивает плавное переключение передач, что повышает возможности маневрирования. Большегрузы оснащены конструкцией пассивной безопасности, обеспечивающей устойчивость и безопасность автомобиля в нештатных ситуациях. Рабочее место водителя оснащено цифровыми приборами и системой кондиционирования.-0-