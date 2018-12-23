"Белэксимгарант" заключит с Банком развития и "Промагролизингом" договоры страхования экспортных рисков

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятие "Белэксимгарант" заключит с Банком развития и ОАО "Промагролизинг" договоры страхования экспортных рисков. Соответствующее постановление Совета Министров Беларуси от 21 декабря 2018 года №923 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В частности, речь идет о страховании риска невозврата (непогашения) и (или) просрочки возврата (погашения) экспортного кредита, предоставленного Банком развития ООО "Торговый дом БМЗ" (Россия). Экспортный кредит предоставлен в соответствии с кредитным договором от 16 ноября 2018 года для предварительной оплаты и расчетов за реализованную Белорусским металлургическим заводом (управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания") продукцию.

С ОАО "Промагролизинг" будут заключены договоры добровольного страхования кратко-, средне- и долгосрочных экспортных контрактов с ООО "МАЗ-РУС" (Россия) от политических и (или) коммерческих рисков.

Постановление вступает в силу после его принятия.-0-