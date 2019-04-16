"Беллегпром" планирует в 2019 году увеличить экспорт на 6%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Концерн "Беллегпром" планирует в 2019 году увеличить экспорт по сравнению с 2018 годом на 6%, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника управления внешнеэкономических связей концерна "Беллегпром" Елена Аникович, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2018 году экспорт составил $546 млн, в том числе $99,6 млн обеспечили предприятия швейной отрасли, что на 6,6% выше уровня 2017 года. Открыты новые рынки сбыта. Продукция поставлялась в страны Европейского союза, Израиль, Канаду, США, Южную Америку. Наибольшие объемы зарубежных поставок традиционно приходятся на Россию.

"Нам интересен рынок Кореи, Японии. Будем двигаться и в этом направлении. Высоким спросом белорусские товары легкой промышленности пользуются в России", - отметила Елена Аникович.

Швейная отрасль в концерне представлена 21 предприятием. Из них наиболее активно работают на экспорт предприятия "Милавица" (обеспечивает треть общего объема по отрасли), "Элема" и "Славянка".

В состав Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности входят 96 организаций, 76 из которых - промышленные. Они производят 60% общего объема производства товаров легкой промышленности в Беларуси и 21% общего объема производства отечественных непродовольственных товаров. Продукция поставляется в 56 стран мира.-0-