Белорусские нефтяники завершают монтаж буровой установки с мобильной мачтой

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Вышкомонтажного управления ПО "Белоруснефть" завершают монтаж новой буровой установки АРС-250 грузоподъемностью 250 т, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Новый белорусский станок (производства ОАО "Сейсмотехника") с особенной конструкцией монтируют на скважине №301 Осташковичского нефтяного месторождения. "Отличительной чертой этой буровой установки является наличие мобильной мачты, которая располагается на автомобильном шасси. Общий вес составляет около 130 т. Все остальное буровое оборудование грузится на площадку по примеру станков "Уралмаш 3Д-76,86" и Drillmeс", - рассказал первый заместитель начальника управления - главный инженер ВМУ Николай Смоликов.

Коллектив Вышкомонтажного управления приступил к первичному монтажу АРС-250 в конце декабря. Перед этим на площадке будущей буровой обустроили мощный фундамент, проложили специальную дорогу для заезда мобильной мачты установки. Фундаментом под вышку на колесах служат восемь слоев дорожных плит.

Как отметили на предприятии, уже закончен монтаж почти всего оборудования буровой установки. Совместно со специалистами ОАО "Сейсмотехника" корректируются нюансы, выявленные в процессе сборки, при необходимости отдельные элементы дорабатываются.

До недавнего времени максимальная грузоподъемность подобных установок была 200 т (АРС-200). Нынешний АРС имеет большую грузоподъемность и считается самой мощной мобильной бурильной установкой из тех, что выпускались до этого (Drillmeс и "Сейсмотехника").

Производственное объединение "Белоруснефть" создано в 1966 году. Предприятие ведет поиск, разведку и разработку нефтяных месторождений, бурение скважин, добычу нефти и попутного нефтяного газа в Беларуси, работает в нефтяной сфере других стран.-0-