"Бобруйскагромаш" намерен расширить свое присутствие во Вьетнаме

13 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" во время международной агропромышленной выставки GROWTECH-2018 в г.Ханое достигло ряд договоренностей о расширении номенклатуры поставки сельхозтехники во Вьетнам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделе маркетинга предприятия.

Во время участия в выставке по итогам проведенных переговоров партнерами были намечены несколько новых перспективных направлений продвижения техники производства "Бобруйскагромаша" на вьетнамском рынке. В частности, заинтересованность в технике для заготовки кормов производства белорусского предприятия проявило руководство Ханойского аэропорта, планирующего использовать ее для приведения в порядок территории воздушной гавани. А руководство одного из сахарных заводов, ознакомившись с представленными материалами, заинтересовалось возможностью приобретения дисковых косилок КДН-210 для уборки сухого сахарного тростника.

"Принимая во внимание интерес, проявленный со стороны специалистов Института механизации сельского хозяйства и коммерческих организаций, перспективным для развития стороны признали и направление по поставкам во Вьетнам новой техники для оснащения животноводческих ферм, в первую очередь кормораздатчиков, - отметили собеседники. - А одна из местных компаний проявила заинтересованность в проработке вопросов, связанных с продвижением бобруйской техники на рынки Лаоса, Мьянмы, Филиппин и некоторых других стран Южной и Юго-Восточной Азии".

Международная сельскохозяйственная выставка GROWTECH-2018 является одной из крупнейших в странах Юго-Восточной Азии и крупнейшей на севере Вьетнама специализированной выставкой техники для агропромышленного комплекса. Стенд предприятия на данном мероприятии был организован в сотрудничестве с вьетнамским партнером - компанией Nga Phat Co LTD.

Бобруйское предприятие создано в 1974 году. Акционировано в 2005-м, а в 2012 году стало управляющей компанией холдинга “Бобруйскагромаш”, который является сегодня одним из крупнейших в Беларуси и СНГ производителей сельскохозяйственной техники. Основу производственной программы составляет навесная и прицепная техника для заготовки и раздачи кормов. Выпускается также техника для внесения органических и минеральных удобрений, раздельной рулонной уборки льна, прицепная самосвальная техника к тракторам различных классов и др.-0-