Брестский мусороперерабатывающий завод модернизировал линию сортировки отходов

27 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестский мусороперерабатывающий завод (МПЗ) завершил модернизацию линии сортировки коммунальных отходов. Реализация проекта позволит извлекать до 15% вторичных материальных ресурсов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Дмитрий Шаршницкий.

Ранее на заводе при сортировке извлекали 9-10% полезных вторресурсов, которые отправлялись на переработку. Этот показатель решено было увеличить в полтора раза. Брестчане изучили зарубежный опыт и весной 2017 года приступили к реконструкции линии. За счет средств Оператора вторичных материальных ресурсов и собственных денег предприятия было закуплено оборудование немецкого и российского производства - оптические сканеры, разрыватели пакетов, баллистический сепаратор и система конвейеров. В феврале этого года модернизация завершилась.

Стоимость проекта составляет около 3 млн евро. Его реализация позволила наладить автоматизированную сортировку вторичного сырья по видам материалов. "Процесс значительно упростился. Раньше сортировщики на линии из общего потока мусора доставали нужные ВМР. Сейчас эту работу выполняет техника. Оптика видит определенные виды пленки, бутылок, бумаги и извлекает их с помощью инфрокрасного излучения. Прошедшее через сканер сырье попадает на отдельные конвейеры, а рабочие только досортировывают продукцию по видам материалов", - пояснил Дмитрий Шаршницкий.

МПЗ продолжает работу над увеличением своих мощностей. В частности, ведутся предпроектные работы по строительству цеха переработки органических отходов. По задумке, на завод будет поступать пищевая продукция из торговых объектов и предприятий, а затем перерабатываться в биогаз. В перспективе брестчане также планируют организовать производство полимерпесчаных изделий - тротуарной плитки, бордюров, канализационных колец, ливневых люков.

Брестский мусороперерабатывающий завод заработал в 2010 году. Тогда на предприятии велась только переработка сырого осадка сточных вод и избыточного ила. В 2011-м началась сортировка твердых коммунальных отходов. На МПЗ ежедневно поступает более 200 т отходов, образующихся в Бресте, Брестском и Жабинковском районах.-0-