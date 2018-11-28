Двигатели нового экологического класса Stage V установят на трактора МТЗ

28 ноября, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Минский тракторный завод и компания Zeppelin Power Systems (Германия) подписали контракт на поставку крупной партии двигателей Caterpillar (CAT) нового экологического класса Stage V для белорусского завода, сообщили корреспонденту БЕЛТА в МТЗ.

В настоящее время самые экологичные двигатели, которыми укомплектованы тракторы BELARUS, имеют класс Stage IV. Стандарты Stage V в европейских странах будут введены в 2019-2020 годах. Они значительно строже действующих экологических норм и направлены на ограничение выбросов вредных веществ.

Как отметил генеральный директор МТЗ Федор Домотенко, трактора с этими двигателями станут еще более конкурентоспособными на европейском рынке. "Мы работали с партнерами на протяжении нескольких лет, чтобы выйти на подписание контракта такого уровня. Двигатели CAT очень надежные", - сказал он. Как пояснили на заводе, речь идет о комплектации нескольких сотен единиц техники.

В переговорах приняли участие заместитель главы миссии посольства ФРГ в Беларуси Аня Лютер, генеральный директор Zeppelin Power Systems Фолькер Посегел, менеджеры этой компании по работе со странами СНГ и Балтии, конструкторы и специалисты сервиса МТЗ. Стороны обсудили планы по производству тракторов с двигателями CАТ, их cервисное обслуживание, а также возможности по поставке газовых двигателей для белорусских тракторов.

Компания Zeppelin Power Systems выступает в роли официального партнера Caterpillar Motoren. Это ведущий поставщик приводных и энергетических установок во многих странах Европы и СНГ. В частности, компания поставляет двигатели для локомотивов Белорусской железной дороги, оборудование для Минского завода колесных тягачей, ПО "Белоруснефть" и других предприятий.-0-