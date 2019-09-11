Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию ОАО "КИМ" на три месяца

11 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области продлил процедуру ликвидации ОАО "КИМ" на три месяца, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Как пояснил антикризисный управляющий Михаил Ивченко, за это время предстоит определиться с судьбой главного административного корпуса обанкротившегося предприятия и благоустройством прилегающей территории, включая памятник В.И. Ленину и стелы в память о 93-х рабочих и служащих, погибших в годы Великой Отечественной войны. Этот объект не удалось продать единым лотом.

С целью реализации этого имущества планируется разделить его на два самостоятельных объекта, после чего антикризисный управляющий примет меры для продажи недвижимости (административного корпуса общей площадью более 4 тыс. кв. м с элементами благоустройства и инфраструктуры) с аукциона. Первые торги по новым лотам предполагается назначить на вторую половину октября. Нереализованное имущество планируется передать в коммунальную собственность. Кроме того, необходимо окончательно разобраться с оставшейся дебиторской задолженностью предприятия.

Экономический суд Витебской области признал ОАО "КИМ" банкротом в августе 2015 года. Процедура ликвидации продлевалась 8 раз. В реестре требований кредиторов остается задолженность на общую сумму почти Br16,7 млн, при этом погашены долги по заработной плате, перед Фондом социальной защиты населения и БРУСП "Белгосстрах". Очередное заседание суда по итогам ликвидационного производства назначено на декабрь 2019 года.-0-