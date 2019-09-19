Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Подсвильского винзавода до января 2020 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 19 сентября 2019
Минск Переменная облачность +12°C
Версия для слабовидящих
Новости
16:31 Марафон "Донорство крови имеет значение!" стартует 24 сентября Общество
16:30 Дожди в ближайшее время будут осложнять уборочные работы - Белгидромет Экономика
16:26 Новосибирск намерен решать проблему пробок с помощью белорусского пассажирского транспорта Экономика
16:25 В Минске презентовали четырехметровый "Пояс дружбы" ІІ Европейских игр Общество
16:20 Более половины поступивших заявок в службу 115 в Гомельской области решаются в тот же день Регионы
16:15 В Беларуси 37% введенного в январе-августе жилья построено для нуждающихся Общество
16:14 Иностранцев освободят от уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную зону Президент
16:02 Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Подсвильского винзавода до января 2020 года Новости компаний
15:53 Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию Спорт
15:52 Совместное учение ВС Беларуси и России "Щит Союза-2019" завершилось Общество
15:33 Дискуссия о системе информирования о некачественных товарах в ЕАЭС пройдет на "Евразийской неделе" Экономика
15:28 Около 170 тыс. заявок поступило в службу 115 от жителей Гомельской области в январе-августе Регионы
15:28 Полет на трапеции и уникальный силовой трюк покажут белорусы на цирковом фестивале Культура
15:26 Горячее питание получают 96% школьников в Витебской области Регионы
15:25 Афиша выходного дня: "Театральный пикник", праздник еврейской культуры и фестиваль "Шлях цмока" Афиша
15:12 Гигантский "речной монстр" напугал жителей Китая - видео Калейдоскоп
15:08 Возможность повсеместного использования карточек "Мир" должна появиться в Беларуси к концу 2020 года Экономика
15:03 Житель Молодечно приговорен к 18 годам колонии за избиение пенсионера до смерти Происшествия
15:02 Артиллерийский ствол со снарядом нашли в Барановичах при прокладке канализации Происшествия
14:57 Около Br40 млн предусмотрят в бюджете на 2020 год для тепловой модернизации домов Экономика
14:44 Музей истории белорусского кино подготовил выставку о Донатасе Банионисе Культура
14:31 В Лунинецком районе получают самый высокий в Брестской области урожай овощей Регионы
14:26 Аллею из туй заложили волонтеры БРСМ у Дома милосердия в Минске Регионы
14:19 Около ста артистов из 18 стран участвуют в Минском фестивале циркового искусства Культура
14:19 Инспекторы Ростехнадзора могут оказать экспертную помощь Госатомнадзору на площадке БелАЭС Общество
14:15 Использование модельного законотворчества в СГ возможно в сферах образования и цифровой экономики Политика
14:13 Минэкономики презентовало организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси" Экономика
14:06 Отец и сын из Молодечно обвиняются в выманивании более $260 тыс. Происшествия
14:01 Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20% Общество
13:47 Ядерные регуляторы Беларуси и Узбекистана рассчитывают до конца года подписать соглашение о сотрудничестве Общество
Все новости
Все новости
Новости компаний
19 сентября 2019, 16:02

Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Подсвильского винзавода до января 2020 года

Фото из архива
Фото из архива

19 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес определение о продлении срока ликвидационного производства обанкротившегося КУПП "Подсвильский винзавод" на 4 месяца до 13 января 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение принято с учетом решения собрания кредиторов, которым внесены изменения в план ликвидации винзавода, предусматривающие меры по сокращению долгов банкрота. За этот период антикризисный управляющий обязан полностью распродать имущество должника, нереализованные активы предложить кредиторам в счет погашения задолженности, после чего непринятую недвижимость передать в коммунальную собственность.

По информации антикризисного управляющего Владимира Кандыбо, на 1 сентября текущего года в реестр требований кредиторов включено более Br11,7 млн, из которых свыше 60% приходится на задолженность по обязательным платежам в бюджет. В ликвидационном производстве предприятие выплатило почти Br13,2 млн внеочередных платежей, при этом не удалось приступить к погашению долгов перед кредиторами.

Стоимость имущества Подсвильского винзавода оценивается почти в Br12 млн, из которых на недвижимость приходится около Br917,7 тыс., движимое имущество - Br5,9 млн. В ходе ликвидационного производства проведено 57 электронных торгов, в том числе повторных аукционов со снижением начальной стоимости имущества на 80%. Реализовано более 70 единиц основных средств почти на Br456 тыс.

Большая работа проводится по взысканию дебиторской задолженности. По данным на 1 августа, ее размер превысил Br5 млн. Дебиторами Подсвильского винзавода являются 194 организации, долги более половины из них предприятие взыскивает через суд.

Запасы вина и виноматериалов на заводе превышают 116 тыс. дал, в том числе 36,1 тыс. дал сброжжено-спиртового сока, 56,1 тыс. дал готового к розливу вина. Общая стоимость этих активов оценивается в Br675,2 тыс. При этом предприятие столкнулось с падением продаж готового вина: если в июне текущего года реализовано почти 8 тыс. дал, то в августе - только 5,8 тыс. дал. Часть виноматериалов выкупило ОАО "Слуцкий уксусный завод". Вырученные от хозяйственной деятельности средства направляются на расчеты по внеочередным платежам, задолженность по которым на 1 сентября превышает Br2 млн.

КУПП "Подсвильский винзавод" создано в 1954 году, специализируется на производстве плодово-ягодных вин, ликероводочных изделий. Производство по делу об экономической несостоятельности предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В сентябре 2017 года винзавод признан экономически несостоятельным, в его отношении введена процедура санации сроком на 18 месяцев. В сентябре 2018-го, в связи с ухудшением основных производственно-финансовых показателей и невыполнением плана оздоровления, суд решил прекратить санацию предприятия, признать его банкротом и открыть в отношении должника ликвидационное производство. По данным на начало сентября, фактическая численность работников завода составляет 47 человек.-0-

Теги
банкротство Витебская область предприятие производство суд
Новости рубрики Новости компаний
Фото из архива Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию ОАО "КИМ" на три месяца
Фото из архива В Витебской области будет ликвидировано сельхозпредприятие "ПлисыАгро" по решению экономического суда
Фото предприятия "Браславрыба" Предприятие "Браславрыба" инвестировало в модернизацию более $1 млн
На производстве. Фото из архива Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст высокотехнологичное производство отделочных материалов из дерева
"МедЛен" реализует проект с Оршанским льнокомбинатом по выпуску изделий медназначения
Фото из архива Здание ткацкого цеха в Ветковском районе выставят 29 августа на аукцион
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе
Лукашенко: Беларусь готова принять Суперкубок УЕФА
"Судили-рядили, стрелочника нашли" - Лукашенко прокомментировал историю с увольнением в Гомеле учителя
В доме "Микеланджело" комплекса "Маяк Минска" раскупаются последние квартиры
Топ-новости
Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год
Лукашенко рассказал, кто из чиновников в Беларуси сохранит свой пост после выборов
Правительство Беларуси и Всемирный банк обсудили проект модернизации системы высшего образования
Свадебная феерия на Бульваре Пикассо! Самое романтичное шоу состоится в "Маяке Минска" в субботу 21 сентября
В Минске презентовали четырехметровый "Пояс дружбы" ІІ Европейских игр
Оклады отдельных категорий сельских педагогов повышаются на 20%
Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию
Афиша выходного дня: "Театральный пикник", праздник еврейской культуры и фестиваль "Шлях цмока"
В Беларуси создается система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество ЖКУ
Только для отчаянных: провести ночь в логове дракона
В Беларуси 37% введенного в январе-августе жилья построено для нуждающихся
Более 150 родников и 200 культовых объектов благоустроили в этом году волонтеры БРСМ
Пилотные проекты по повышению энергоэффективности реализуют в Беларуси в 248 жилых домах
Президент УЕФА заявил о новом этапе сотрудничества с Беларусью
До +13°С ожидается в Беларуси 20 сентября
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Беларусь помнит Содействие занятости населения Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.