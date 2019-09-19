Экономический суд Витебской области продлил ликвидацию Подсвильского винзавода до января 2020 года

19 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области вынес определение о продлении срока ликвидационного производства обанкротившегося КУПП "Подсвильский винзавод" на 4 месяца до 13 января 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Определение принято с учетом решения собрания кредиторов, которым внесены изменения в план ликвидации винзавода, предусматривающие меры по сокращению долгов банкрота. За этот период антикризисный управляющий обязан полностью распродать имущество должника, нереализованные активы предложить кредиторам в счет погашения задолженности, после чего непринятую недвижимость передать в коммунальную собственность.

По информации антикризисного управляющего Владимира Кандыбо, на 1 сентября текущего года в реестр требований кредиторов включено более Br11,7 млн, из которых свыше 60% приходится на задолженность по обязательным платежам в бюджет. В ликвидационном производстве предприятие выплатило почти Br13,2 млн внеочередных платежей, при этом не удалось приступить к погашению долгов перед кредиторами.

Стоимость имущества Подсвильского винзавода оценивается почти в Br12 млн, из которых на недвижимость приходится около Br917,7 тыс., движимое имущество - Br5,9 млн. В ходе ликвидационного производства проведено 57 электронных торгов, в том числе повторных аукционов со снижением начальной стоимости имущества на 80%. Реализовано более 70 единиц основных средств почти на Br456 тыс.

Большая работа проводится по взысканию дебиторской задолженности. По данным на 1 августа, ее размер превысил Br5 млн. Дебиторами Подсвильского винзавода являются 194 организации, долги более половины из них предприятие взыскивает через суд.

Запасы вина и виноматериалов на заводе превышают 116 тыс. дал, в том числе 36,1 тыс. дал сброжжено-спиртового сока, 56,1 тыс. дал готового к розливу вина. Общая стоимость этих активов оценивается в Br675,2 тыс. При этом предприятие столкнулось с падением продаж готового вина: если в июне текущего года реализовано почти 8 тыс. дал, то в августе - только 5,8 тыс. дал. Часть виноматериалов выкупило ОАО "Слуцкий уксусный завод". Вырученные от хозяйственной деятельности средства направляются на расчеты по внеочередным платежам, задолженность по которым на 1 сентября превышает Br2 млн.

КУПП "Подсвильский винзавод" создано в 1954 году, специализируется на производстве плодово-ягодных вин, ликероводочных изделий. Производство по делу об экономической несостоятельности предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В сентябре 2017 года винзавод признан экономически несостоятельным, в его отношении введена процедура санации сроком на 18 месяцев. В сентябре 2018-го, в связи с ухудшением основных производственно-финансовых показателей и невыполнением плана оздоровления, суд решил прекратить санацию предприятия, признать его банкротом и открыть в отношении должника ликвидационное производство. По данным на начало сентября, фактическая численность работников завода составляет 47 человек.-0-