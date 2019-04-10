Емкости для катализаторов монтируют на комплексе гидрокрекинга Мозырского НПЗ

10 апреля, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Монтаж третьей из четырех необходимых крупногабаритных емкостей для катализаторов провели сегодня на строящемся комплексе гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По словам генерального директора предприятия Виталия Павлова, это серьезный этап в реализации всего проекта. Оборудование является частью катализаторной системы комбинированной установки гидрокрекинга и будет задействовано в ежедневных операциях по добавлению катализатора при работе реакторного блока.

Стальные емкости весом 35 т изготовили в Польше. При этом процесс их производства занял более года. Две из них смонтировали в марте.

Сегодняшний процесс монтажа занял несколько часов, в нем задействовали технику повышенной грузоподъемности. На высоту более 50 м крупногабаритную емкость поднял специальный кран. Установка четвертой емкости запланирована на 20-е числа апреля.

Виталий Павлов отметил, что оценочная стоимость всего инвестиционного проекта по созданию комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков - $1 млрд 218 млн. "Проект уже профинансирован на 85%. При этом значительная часть - в течение последних двух лет", - добавил он. Так, уже выполнен большой объем строительно-монтажных работ. На некоторых объектах начинается подготовка к пусконаладочным операциям. "Это серьезный нетиповой проект. Таких объектов нет на постсоветском пространстве, а в мире их меньше 10", - подчеркнул генеральный директор. При реализации проекта повышенные требования предъявляются именно к безопасности.

Виталий Павлов

Строящийся комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков включает три основных объекта: установку гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, установку производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти с нынешних 75% до 90%. Возрастет отбор светлых нефтепродуктов. Увеличится и производство гидроочищенного вакуумного газойля. При этом качество котельного топлива - мазута - будет соответствовать новейшим европейским стандартам: содержание серы в его составе не превысит 1%. Строительный этап планируется завершить в этом году, после этого приступят к пусконаладочным работам.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод - один из лидеров нефтепереработки на постсоветском пространстве - ведет отсчет своей производственной деятельности с 30 января 1975 года.-0-

Фото Сергея Холодилина