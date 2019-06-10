Гомельский химзавод планирует выйти на максимум производства в 1 млн т удобрений к 2021 году

10 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод" планирует выйти на исторический максимум производства в 1 млн т удобрений в физическом весе в год к 2021-му. Такими планами поделились с корреспондентом БЕЛТА на предприятии.

Обозначенные показатели предусмотрены принятой стратегией развития завода до 2030 года. Документ составлен с учетом возможных рисков, включая внутрипроизводственные и внешние факторы.

Установленную планку в 1 млн т удобрений на предприятии считают вполне реальной. Ежегодно наращиваются темпы производства. Так, если ранее на заводе выпускали по 700 тыс. т удобрений в год, то в планах на 2019-й - 912 тыс. т, а на 2020-й - 950 тыс. т. Кадровый и технологический потенциал предприятия позволяет обеспечить обозначенный рост. Этому сопутствуют также гибкая политика, постоянная модернизация и готовность выполнять нестандартные заказы.

Гибкость производства и индивидуальный подход к каждому клиенту, включая небольшие заказы, помогает удерживать позиции на мировых рынках. Если многие конкуренты не готовы менять марку продукции при поставках ниже 10 тыс. т, то на гомельском предприятии идут навстречу партнерам, с которыми в дальнейшем складываются долгосрочные контрактные отношения.

На предприятии придерживаются проверенного принципа - производить то, что продается, а не искать пути реализации выпущенных объемов. Также постоянно прорабатываются новые формулы удобрений.

Продукция завода востребована на рынках более чем 20 государств. Более 70% удобрений находит потребителя за рубежом. Ежегодно расширяется география поставок, увеличиваются и их объемы. Свыше 50% экспорта направляется в Украину. В числе основных потребителей также Польша, Румыния, Болгария, Венгрия, Литва, Латвия. Небольшие партии продукции уходят во Вьетнам, страны Африки. В нынешнем году Гомельский химзавод заявил о себе на рынках Канады.

Сегодня Гомельский химический завод - один из лидеров по производству удобрений Беларуси и стран СНГ. Производство ОАО "Гомельский химзавод" ориентировано на экспорт, продукция под брендом BelFert зарекомендовала себя далеко за пределами республики.-0-