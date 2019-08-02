Гомельжелезобетон предложит вакансии рабочих специальностей и ИТР на Дне предприятия

2 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельжелезобетон" предложит горожанам вакансии рабочих специальностей и ИТР 8 августа на Дне предприятия, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома.

Безработных и незанятых гомельчан, а также желающих изменить место работы приглашают на общегородской День предприятия в управление по труду, занятости и социальной защите Гомельского горисполкома по ул. Пролетарская, 18. Встреча с представителями отдела кадров открытого акционерного общества "Гомельжелезобетон" состоится с 10.00 до 12.00.

Предприятие специализируется на выпуске железобетонных конструкций для полносборного строительства зданий жилищного, социально-культурного назначения, объектов промышленности и аграрного комплекса. Требуются специалисты разных профессий. В основном это рабочие: электрогазосварщик, слесарь-ремонтник, машинист мостового крана, бетонщик, формовщик и др. Открыты также вакансии инженера-энергетика, мастеров участка и смены. Найдутся предложения и для не обладающих узкопрофильными навыками. Актуальны услуги подсобных рабочих. Как уточнили в отделе рынка труда и профессиональной подготовки управления по труду, занятости и социальной защите, главное требование к соискателям - желание работать.

Во время мероприятия все желающие смогут пообщаться с представителями кадровой службы ОАО "Гомельжелезобетон", узнать об условиях труда, оплаты и других нюансах. При собеседовании на Дне предприятия некоторым соискателям могут предложить трудоустройство, поэтому рекомендуют при себе иметь паспорт, документы об образовании, трудовую книжку.

По информации специалистов, дефицита в вакансиях на сегодня нет. Спрос предприятий и организаций на ответственных работников достаточно высок. В городском банке вакансий насчитывается более 3 тыс. предложений нанимателей.

Масштабная ярмарка вакансий планируется в областном центре также 21 августа.-0-