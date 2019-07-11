Госкомимущество разблокирует акции ОАО "Белгипс"

11 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Государственный комитет по имуществу разблокирует акции открытого акционерного общества "Белгипс". Покупатель - ООО "Корпорация "Волма" - полностью выполнил свои обязательства по договору купли-продажи. Соответствующее решение принято сегодня во время заседания коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

Компания "Волма" получила право на приобретение госпакета акций ОАО "Белгипс" в соответствии с указом от 16 января 2014 года №34 "О некоторых вопросах открытого акционерного общества "Белгипс". Условием продажи госпакета стало заключение с Беларусью инвестиционного договора, по которому российская корпорация должна была провести модернизацию действующего производства ОАО "Белгипс", увеличив мощности по производству гипсокартонных листов до 10 млн кв.м в год. Кроме того, корпорация обязалась построить новый завод по производству строительных материалов на основе гипса в поселке Гатово.

Инвестиции, предусмотренные договором о реализации инвестпроекта, должны были составить не менее 47 млн евро.

Как признался председатель совета директоров ООО "Корпорация "Волма" Юрий Гончаров, проект оказался непростым, "но в итоге мы уложились в установленные сроки и запустили высокоэффективное производство". Он подчеркнул комфортность работы в Беларуси, в частности, поддержку, которую на протяжении всего срока реализации проекта оказывало Министерство архитектуры и строительства.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев также сказал: "Успешная реализация данного проекта - это показатель того, что климат в республике нормальный для вложения денег в отношении серьезных инвесторов, которые действительно хотят работать, развивать собственное дело на территории нашей страны".

Директор ОАО "Белгипс" Станислав Бабицкий в беседе с корреспондентом БЕЛТА отметил, что до прихода инвестора старое предприятие выпускало 5 (максимум 6) млн кв.м гиспокартонных листов в год. После модернизации мощность была увеличена до 10 млн кв.м. Мощность нового завода в Гатово составляет уже 30 млн кв.м. "При этом емкость рынка Беларуси в прошлом году составила 10 млн кв.м. Т.е. мы достаточно активно экспортируем эту продукцию (порядка 43%). Основной рынок сбыта - страны Балтии, Польша, Украина", - добавил он.

Что касается сухих строительных смесей, то мощности предприятия составляют более 100 тыс. т в год. С учетом имеющегося оборудования они могут быть увеличены примерно до 130 тыс. т. Также предприятие способно производить около 500 тыс. кв.м загребневой плиты в год. "Предприятие строилось с перспективой развития, и мы рассчитываем, что когда рынок будет требовать больше, мы в достаточно короткий срок эти мощности сможем удвоить", - сказал Станислав Бабицкий.-0-