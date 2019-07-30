Комбинат "Берестье" вложит в этом году Br4 млн в модернизацию тепличного хозяйства

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В ОАО "Тепличный комбинат "Берестье" планируют вложить в текущем году в модернизацию тепличного хозяйства Br4 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор акционерного общества Николай Долбик.

Речь идет о строительстве новой современной теплицы площадью около 1 га. Ее планируют возвести до конца года на месте старой оранжереи, которая уже выработала свой ресурс. "Строим на готовых коммуникациях, где есть вода, свет и другие сети. Благодаря этому проект оценивается в пределах Br4 млн. Если бы создавали на новом месте, было бы в полтора раза дороже", - пояснил Николай Долбик. Треть от стоимости работ будет оплачена из собственных средств предприятия, остальную часть покроет кредит банка.

В новой теплице будет применена доказавшая свою эффективность запатентованная комбинатом собственная бессубстратная технология. Она основана на выращивании овощных культур в полиэтиленовых рукавах технологической системы, в которые периодически подается питательный раствор. "Только на ней мы экономим в год не менее $500 тыс. Еще $250 тыс. экономии дает геотермальная станция, теплая вода из которой идет на полив и обогрев теплиц. В результате себестоимость производства овощей в закрытом грунте у нас на 30-35% ниже, чем в среднем по Беларуси", - отметил директор тепличного комбината.

Огород под крышей в "Берестье" размещается на 23 га. По словам руководителя предприятия, практически половина теплиц уже отслужили свой срок, поэтому здесь намерены раз в два года обновлять по одной теплице.

За первое полугодие в тепличном комбинате произвели 3,3 тыс. т томатов и 2,1 тыс. т огурцов, которые поставляются как на внутренний рынок, так и в ближнее зарубежье. Кроме того, здесь выращивают перец, баклажаны, лук-перо, салаты и другие зеленные культуры - всего 32 вида овощей. Рентабельность производства на предприятии составила за январь-май около 15%, средняя зарплата - Br1087. Помимо прочего, в "Берестье" успешно осваивают сев овощей в открытом грунте. Для таких целей пригородному хозяйству было выделено 25 га земли, благодаря этому на прилавки горожан поступают ранняя капуста, морковь, лук, арбузы и другая витаминная продукция.-0-