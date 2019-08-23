"МедЛен" реализует проект с Оршанским льнокомбинатом по выпуску изделий медназначения

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООО "МедЛен" и Оршанский льнокомбинат реализуют проект по выпуску льносодержащих изделий медицинского и санитарно-гигиенического назначения, сообщил на заседании концерна "Беллегпром" заместитель председателя концерна Владислав Зайцев, передает корреспондент БЕЛТА.

Внутриотраслевая кооперация позволит локализовать производство продукции, для которой сейчас в основном используется импортное сырье. На Оршанском льнокомбинате будет налажена очистка короткого льноволокна, его котонизация и отбелка, в ООО "МедЛен" - выпуск нетканого полотна и готовых изделий. Таким образом предприятие сможет заменить закупаемые за рубежом хлопок и целлюлозу местным коротким льноволокном.

Будут производиться пеленки, женские прокладки, подгузники для детей и взрослых, лактационные вкладыши, салфетки, в том числе влажные, нетканые полотенца, бинты, повязки.

ООО "МедЛен" основано в 2012 году, является резидентом свободной экономической зоны "Гродноинвест". В рамках государственной программы инновационного развития здесь в 2016 году начата реализация проекта по организации производства санитарно-гигиенических изделий изо льна и хлопка. В настоящее время налажен выпуск ватных палочек и дисков, женских прокладок, подгузников для детей и взрослых.-0-