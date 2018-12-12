"Минск Кристалл" с начала года поставил продукции более чем на $30 млн

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Минск Кристалл" с начала года поставил продукции на сумму более $30 млн. Об этом в эфире телеканала
"Если мы в 2015 году поставляли на $20 млн, то этот год завершаем с результатом уже более $30 млн. Мы открыли свою товаропроводящую сеть в Москве, у нас работает такая сеть в странах Балтии", - сказал Станислав Иодис.
По его словам, осваиваются новые рынки - во Вьетнаме и Сирии. Также компания продолжает закрепляться на старых площадках.-0-
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