Модернизированный производственный корпус ОАО "Агат" открылся в Минске

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Модернизированный производственный корпус для изготовления длинномерных изделий военного и специального назначения открылся сегодня в ОАО "Агат - электромеханический завод", передает корреспондент БЕЛТА.

В обновленном корпусе будет размещен механический цех, дробеструйная и покрасочная камеры, оборудование для сварки и сборки рам и каркасов.

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