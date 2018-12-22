Могилевский вагоностроительный завод увеличит выпуск подвижного состава более чем в полтора раза

22 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. СЗАО "Могилевский вагоностроительный завод" (МВЗ) в 2019 году планирует произвести 1,5 тыс. грузовых вагонов, или более чем в полтора раза больше. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор предприятия Виталий Мартынов.

"Для оптимистичного прогноза у нас есть серьезные предпосылки: только Белорусская железная дорога нуждается в будущем году в обновлении подвижного грузового состава не менее чем на тысячу единиц, - отметил директор предприятия. - Также мы участвуем в тендере "Беларуськалия", которому для строящегося Петриковского месторождения понадобится в ближайшие три года не менее тысячи вагонов. У нас есть договоренности о поставках продукции ряду других белорусских производителей, в Россию и Украину".

В текущем году предприятие намерено произвести 930 грузовых вагонов. Прирост производства составит около 25%. Примерно 70% выпускаемой продукции - это поставки на внутренний рынок, остальные 30% экспортируются в основном в Россию и Украину. "Бизнес-планом развития предприятия на ближайшие пять лет предусмотрено расширение модельного ряда подвижного состава за счет выпуска длиннобазных вагонов для перевозки щепы и древесины, вагонов увеличенного объема, - рассказал Виталий Мартынов. - Эта продукция востребована, в том числе на внешнем рынке. Ее освоение позволит нам нарастить объемы производства и увеличить экспорт".

Для освоения новой продукции в 2019-2020 годах МВЗ планирует реконструировать производственную базу и приобрести необходимое оборудование с привлечением средств инвестиционного фонда Могилевского облисполкома. На предприятии также приступили к переобучению собственных специалистов. Организация производства нового подвижного состава позволит создать еще порядка 50 высокооплачиваемых рабочих мест (средняя зарплата на предприятии составляет не менее Вr1200). Первые длиннобазные вагоны здесь планируют выпустить уже в 2019 году.

Завод был основан в 2005 году. С 2008 года входит в состав ПО "БелАЗ". С 2012 года - в составе холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ". МВЗ является единственным производителем грузового подвижного железнодорожного состава в Республике Беларусь. Система менеджмента качества производства и обслуживания грузового подвижного железнодорожного состава соответствует требованиям СТБ ИСО 9001-2001. В настоящее время предприятие выпускает универсальный полувагоны, вагон-хопперы для перевозки минеральных удобрений, цемента, зерновых культур, крытые вагоны, платформы для перевозки лесоматериалов и пиломатериалов, тележки для грузовых магистральных вагонов колеи 1520 мм и вагонов промышленного транспорта.-0-