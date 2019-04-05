На "Красном пищевике" открыли обновленный участок ручной глазировки зефира

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обновленный участок ручной глазировки зефира открылся на кондитерской фабрике "Красный пищевик". Об этом сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Анастасия Хурсан.

"Участок ручной глазировки зефира - гордость фабрики. Его реконструкция началась в конце 2018 года. Модернизация проводилась без привлечения сторонних служб: все делалось собственными силами и за средства предприятия", - отметила представитель фабрики. На реконструкцию участка, по ее словам, было потрачено примерно Br200 тыс.

"Итогом работы стало обновление производственных площадей, которые в сравнении с предыдущим участком увеличились вдвое, а также улучшение условий работы сотрудников. Кроме того, возросло количество рабочих мест для глазировщиц - с 11 до 16", - добавила Анастасия Хурсан. Как ожидается, производительность труда на обновленном участке возрастет на 10% в смену.

"В прошлом году на участке ручной глазировки зефира было произведено 295 т продукции (это чуть выше уровня 2017 года). Продукция реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в 17 стран, среди которых Российская Федерация, Литва, Латвия, США, Узбекистан, Азербайджан, Канада, Грузия," - отметила пресс-секретарь. Экспорт предприятия в 2018 году увеличился на 5,5% к уровню 2017 года.

ОАО "Красный пищевик" специализируется на производстве пастило-мармеладных изделий (зефир, мармелад, жевательный мармелад), халвы, ириса, драже, конфет. В ассортименте более 140 видов продукции. Производственные мощности позволяют выпускать около 20 тыс. т кондитерских изделий в год. Фабрика ведет активную инвестиционную деятельность. Сейчас на ее территории строится логистический центр для хранения и последующей отгрузки продукции, идет ремонт на участке производства халвы и розлива меда.-0-