Новую линию производства нетканых материалов готовятся запустить на "СветлогорскХимволокно"

12 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новую линию производства нетканых материалов готовятся запустить в ОАО "СветлогорскХимволокно". Выпущены пробные партии продукции, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.
Расширение производства нетканых материалов строительного назначения предусмотрено инвестпроектом. Будет выпускаться продукция, предназначенная для реализации преимущественно в строительном сегменте, а также сельском хозяйстве, мебельном и матрасном производстве. Как отметили в ОАО "СветлогорскХимволокно", завершены монтажные, заканчиваются пусконаладочные работы. Уже наработаны первые партии продукции, которая проходит лабораторное и промышленное тестирование. На ближайшее время запланированы гарантийные испытания и официальный запуск оборудования, что позволит предприятию дополнительно выпускать до 10 тыс. т продукции в год.
"Цель проекта - планомерное осуществление стратегии стать крупнейшим производителем нетканых материалов типа спанбонд на рынке стран СНГ, а также удовлетворение имеющихся и потенциальных клиентов в качественном продукте", - рассказали на предприятии.
Также в "СветлогорскХимволокно" продолжается реализация проекта по модернизации цеха трикотажных полотен завода полиэфирной текстильной нити. Смонтировано основное оборудование сушильно-ширильной стабилизационной машины турецкой компании, идет подводка коммуникаций.
Благодаря постоянной модернизации производства предприятие расширяет ассортимент продукции. Это позволяет наполнять портфель заказов, зарекомендовать себя с положительной стороны на новых и укрепить присутствие на существующих рынках сбыта.
Светлогорское "Химволокно", основанное в 1964 году, преобразовано в ОАО "СветлогорскХимволокно" в январе 2012 года, является одним из крупнейших предприятий нефтехимической отрасли Беларуси, включающим заводы полиэфирных текстильных нитей и искусственного волокна, производство углеродных, полимерных материалов и товаров народного потребления. Шестая часть всей реализуемой продукции является инновационной.-0-
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