Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать лотки для птицефабрик

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В СЭЗ "Минск" зарегистрирован новый, седьмой в этом году резидент - ООО "БелРуПакинг Групп". Компания создаст на территории Фаниполя высокоэффективное импортозамещающее производство изделий из полимеров, сообщили БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны.

Основной стратегической целью инвестиционного проекта является организация производства для удовлетворения спроса отечественных птицефабрик, которые используют яичные лотки из вспененного полистирола. Также предполагается экспорт лотков в Россию.

Свободная экономическая зона "Минск" образована в 1998 году. За время своей деятельности она стала лидирующим промышленным центром и привлекла инвестиций на сумму более $2 млрд. Общая площадь территории СЭЗ приближается к 2,8 тыс. га. Она включает 23 участка в Минске и Минской области. Здесь зарегистрировано более 110 резидентов, построено и реконструировано 42 завода, 10 предприятий находятся на этапе строительства и 17 - на стадии проектирования. Основные промышленные отрасли, в которых работают предприятия СЭЗ, - машиностроение и металлообработка, химическая и нефтехимическая, лесная, строительная промышленность. В бизнес на территории СЭЗ вложили капитал инвесторы из 20 стран мира. Продукция компаний-резидентов поставляется на рынки 67 стран.-0-