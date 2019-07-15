ОАО "Воропаевский ДОК" признано банкротом и будет ликвидировано

15 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал ОАО "Воропаевский ДОК" экономически несостоятельным и вынес решение о его ликвидации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Срок ликвидационного производства - один год. За это время антикризисному управляющему Людмиле Хоруженок предстоит погасить долги акционерного общества перед 71 конкурсным кредитором. Всего в реестр требований включена задолженность на сумму более Br3,1 млн, в том числе перед Фондом соцзащиты населения и БРУСП "Белгосстрах" около Br450 тыс., более Br1,4 млн - по обязательным платежам в бюджет и перед главным финансовым управлением Витебского облисполкома. Стоимость имущества должника оценивается примерно в Br3 млн.

Предприятие расположено на нескольких земельных участках в горпоселке Воропаево и деревне Мышки Поставского района. Уже на данном этапе к недвижимости (в основном производственным и складским помещениям, а также зданию магазина, мини-ГЭС на реке Заражанка, ряду других инфраструктурных объектов) проявляют интерес потенциальные покупатели, в том числе из Минска. Деятельность большинства претендентов связана с деревопереработкой. По оценке антикризисного управляющего, вырученные от распродажи имущества средства не позволят полностью погасить даже задолженность перед кредиторами второй очереди (более Br280 тыс.). При этом предприятие не имеет долгов по зарплате и внеочередным платежам.

Производство по делу об экономической несостоятельности ОАО "Воропаевский ДОК" возбуждено в январе 2019 года по заявлению должника. Витебский облисполком признал нецелесообразным дальнейшее досудебное оздоровление должника, проводившееся в течение 2018 года. Принимаемые меры не дали эффект, так как финансовое состояние акционерного общества ухудшалось в условиях снижения объемов производства.

Воропаевский деревообрабатывающий комбинат создан на базе местного столярного производства в 1944 году. Предприятие акционировано в 2004 году, управление акциями, находящимися в областной коммунальной собственности, осуществляет государственное объединение "Витебскпром". Основным видом деятельности комбината было производство мебели различного назначения из массива древесины, ДСП и ДВП. На момент открытия ликвидационного производства на предприятии числилось 48 работников, в том числе 28 человек предпенсионного возраста.-0-