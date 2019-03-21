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"Омск Карбон Могилев" планирует начать промышленный выпуск техуглерода в июле-августе

Новости компаний 21.03.2019 | 17:59

21 марта, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ИООО "Омск Карбон Могилев" планирует запустить первый технологический поток по выпуску технического углерода в июле-августе 2019 года. Об этом сообщил директор предприятия Марат Игизбаев сегодня во время пресс-тура на производственную площадку, передает корреспондент БЕЛТА.

Участникам была представлена общая концепция строительства предприятия и уже возведенные объекты, технология производства, затроны вопросы проверки качества сырья и продукции, а также экологической безопасности.

В настоящее время готовность объектов всей строительной площадки составляет 66%, до конца года планируется выйти на 90%. "В июле-августе мы намерены начать промышленный выпуск технического углерода на первом и втором технологическом потоках мощностью 40 тыс. т в год каждый, - рассказал директор. - А в конце 2020 года запланирован запуск технологических потоков №3 и 4, что в перспективе должно обеспечить выход на технологическую мощность производства - 200 тыс. т технического углерода в год".

Сейчас предприятие проходит необходимые административные процедуры, в том числе для подписания акта ввода в эксплуатацию и получения комплексного природоохранного разрешения. "У нас применены самые современные оборудование и технологии по улавливанию технического углерода. Используется система водоочистных сооружений замкнутого цикла, а также установлены котлы-утилизаторы, обезвреживающие отходящие газы, предусмотрен герметичный слив нефтепродуктов, который совсем недавно был запущен на аналогичном предприятии в Омске. К тому же перед вводом в эксплуатацию установим и испытаем современные системы непрерывного контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух", - обратил внимание Марат Игизбаев.

Таким образом, предприятием поддерживается и реализуется концепция о сочетании комфортного инвестиционного климата в регионе и его экологического благополучия. "В том числе для соблюдения этого паритета деятельность всех трех компаний "Омск Карбон Групп" ведется в неразрывной связи с научными учреждениями, поскольку только постоянное совершенствование технологий и улучшение качества продукции позволяет удерживать высокие позиции в мире", - отметил Марат Игизбаев.

По словам начальника отдела маркетинга и стратегического развития ООО "Омсктехуглерод" Николая Янкелевича, качество продукции, которая будет выпускаться на могилевской производственной площадке, будет отвечать мировым стандартам, в том числе в части экологических требований. Около 20% технического углерода планируется реализовывать на внутреннем рынке - в основном для ОАО "Белшина", а остальное экспортировать в страны ЕС и дальнее зарубежье.

В ходе встречи был организован телемост между могилевской и омской площадками. Журналисты узнали, что за 75-летнюю историю существования предприятия в Омске оно ни разу не было остановлено из-за аварийных ситуаций. Производство постоянно развивается и модернизируется. "Мы и впредь будем открыты для СМИ и готовы предоставить любую интересующую информацию, - отметил Марат Игизбаев. - Пресс-туры планируем проводить на постоянной основе, в том числе с участием местных жителей, которых беспокоят вопросы экологии. Мы хотим показать, что строительство завода ведется в соответствии с последними достижениями науки и техники".

Согласно бизнес-плану инвестиционного проекта в СЭЗ "Могилев" до 2020 года предусмотрено создание современного и конкурентоспособного производства техуглерода мощностью 200 тыс. т, а также открытие около 500 рабочих мест.

Предприятие создано в 2014 году и входит в состав "Омск Карбон Групп", которая объединяет аналогичные заводы в Волгограде и Омске (Россия). Компания входит в топ-10 мировых производителей технического углерода (7-е место по объемам производства в мире) и является крупнейшим производителем технического углерода в России и других странах СНГ. Продукция поставляется в 34 страны.-0-

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Могилев, предприятие
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