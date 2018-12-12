Полоцкий молочный комбинат инвестирует Br6,7 млн в развитие сельхозфилиала

12 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Полоцкий молочный комбинат построит в филиале в Россонском районе новую молочно-товарную ферму. В проект планируется инвестировать Br6,7 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Владимир Яцкевич.

Реализуется инвестпроект на сельскохозяйственном предприятии "Клястицы-Агро", присоединенном к комбинату в августе нынешнего года. Решение о строительстве современной фермы на 1 тыс. голов дойного стада было принято руководством головного предприятия после оценки состояния его производственной базы. Ввод в эксплуатацию объекта, намеченный на первое полугодие 2019 года, позволит увеличить объем сырья, получаемого комбинатом для переработки, почти на 5%. "Это не очень много, но с учетом наших планов по развитию экспорта тоже немаловажно", - отметил Владимир Яцкевич.

По его словам, география поставок Полоцкого молочного комбината включает 14 стран мира. Экспортируется примерно половина выпускаемой продукции. В общей структуре экспорта основная доля - 47% - приходится на Казахстан. Новыми рынками сбыта стали в этом году Азербайджан, Узбекистан, Египет и Китай. Начиная с сентября в КНР уже отгружено 250 т сухого молока, прорабатываются контракты на следующий год. На постоянной основе налажены поставки в Узбекистан.

Всего за январь-ноябрь предприятие выпустило продукции на Br76 млн, получено прибыли Br1,5 млн. Рентабельность продаж составила 2%. "Такая ситуация сложилась из-за падения мировых цен на сухое молоко и масло, - пояснил директор. - В натуральном выражении у нас отмечается рост экспорта, но в денежном мы недополучили выручки по этой причине. Вместе с тем проблем со сбытом у предприятия нет: заключены контракты на продажу всего объема товара до конца месяца".

Полоцкий молочный комбинат специализируется на производстве цельномолочной продукции, сухого молока и масла. В летний период объем переработки молока на предприятии составляет около 400 т в сутки, в зимний - 230-250 т в сутки. Общая численность работающих с учетом нового сельхозфилиала 870 человек. Средняя зарплата за ноябрь - Br845.-0-