Предприятие "Браславрыба" инвестировало в модернизацию более $1 млн

5 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Рыбоперерабатывающее предприятие "Браславрыба" за четыре года направило на модернизацию более $1 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Георгий Тетера.

По его словам, масштабные работы проводились в соответствии с разработанной программой с 2015 года. За этот период были реконструированы внутренние производственные помещения, проведена замена устаревшего технологического оборудования, в том числе установлены пять новых гидростатических автоклавов для стерилизации мощностью 20 т готовой продукции в смену. Это позволило увеличить объем производства в 1,5 раза.

"При этом эффект от проведенной модернизации не исчерпан: за январь-июль текущего года выпущено 1,8 тыс. т продукции на Br5,8 млн, или 130% к аналогичному периоду прошлого года. Рентабельность реализации - 6,7%. Темп роста заработной платы достиг 110,5%. За июль средняя зарплата составила Br786", - отметил руководитель.

В планах предприятия на ближайшую перспективу - расширить ассортимент выпускаемой продукции (работа в данном направлении уже ведется) и увеличить численность работников на 10 человек в IV квартале текущего года. Также прорабатываются возможности увеличения экспорта за счет выхода на рынки Грузии (отправлена пробная партия продукции) и Азербайджана (ведутся переговоры). Пока его доля в общем объеме реализации незначительна. Регулярные поставки осуществляются в Кыргызстан и Армению.

Предприятие "Браславрыба" является филиалом Глубокского молочноконсервного комбината. Специализируется на производстве рыбных консервов. Ассортимент продукции насчитывает около 50 наименований. На производстве внедрена и сертифицирована система менеджмента качества НАССР, проведена аккредитация лаборатории, что позволяет выпускать качественную продукцию и осуществлять жесткий контроль на всех этапах выпуска рыбных консервов. Среднесписочная численность работников - 150 человек.-0-