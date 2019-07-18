Прекращено производство по делу о банкротстве Горынского агрокомбината

18 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прекращено производство по делу о банкротстве ОАО "Горынский агрокомбинат" (Столинский район), сообщили БЕЛТА в пресс-службе экономического суда Брестской области.
В отношении предприятия была введена процедура санации, по завершению которой суду в декабре 2017 года управляющий представил отчет. Затем был установлен срок для расчетов с кредиторами. По истечении этого периода управляющий подал заявление об утверждении мирового соглашения, заключенного между должником и кредиторами в процедуре конкурсного производства.
"Определением экономического суда Брестской области прекращено производство по делу об экономической несостоятельности должника - ОАО "Горынский агрокомбинат" в связи с утверждением мирового соглашения", - отметили в пресс-службе.
Определение не вступило в законную силу и может быть обжаловано (опротестовано) в порядке, установленном законодательством.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2811 BYN
|2.275 BYN
|2.28 BYN
|USD
|2.0301 BYN
|2.027 BYN
|2.032 BYN
|RUB
|3.2314 BYN
|3.215 BYN
|3.229 BYN