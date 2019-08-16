Реконструкция цеха по производству решнастила в Полоцком районе начнется в октябре

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Приступить к строительно-монтажным работам в цехе по выпуску сварного решетчатого настила на Новополоцком заводе технологических металлоконструкций (НЗТМ, Полоцкий район, поселок Фариново) планируется в октябре, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Константин Першиков.

По его словам, в настоящее время по проекту "Реконструкция комбината сельского домостроения для производства металлоконструкций. Внедрение технологии по производству сварного решетчатого настила" заключены контракты и открыты аккредитивы на поставку трех единиц основного технологического оборудования: линии сварки для изготовления сварных колосниковых решеток австрийского производства, линии по производству рифленого прутка с закрученным по оси прутка квадратным сечением (США) и линии продольной резки рулонной стали (Турция). Продолжаются процедуры закупки по пяти единицам оборудования. Параллельно ведется экспертиза проектного решения по реконструкции производственного цеха в РУП "Главгосстройэкспертиза по Витебской области". "Ожидается, что она будет готова в сентябре, что позволит нам уже в октябре полномасштабно развернуть все строительно-монтажные работы на данном объекте. В целом по монтажу оборудования (март 2020 года), пуско-наладочным работам (апрель 2020-го), вводу в эксплуатацию (июнь 2020 года) и выходу на проектную мощность (декабрь 2020-го) мы укладываемся в график", - отметил Константин Першиков.

В соответствии с проектом реконструкция цеха с производственной площадью почти 1,3 тыс. кв.м включает проведение бетонных работ по укреплению фундамента, колонных конструкций металлоконструкциями, которые разработают, изготовят и смонтируют непосредственно на предприятии. Также предстоит выполнить блок кровельных работ, по закрытию здания стеновыми панелями, прокладке инженерных коммуникаций, устройству пола и основания для оборудования.

Проект входит в Государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы. Объем инвестиций из бюджетных источников составляет Br8 млн, которые будут направлены на приобретение оборудования. На первом этапе проектная мощность по автоматизированному выпуску продукции составит 400 т в месяц (200 т решнастила и 200 т матов для его производства). В дальнейшей перспективе возможности оборудования позволяют увеличить этот объем в два раза. "Сейчас для производства решнастила завод закупает маты (сырье) у европейских и российских производителей и изготавливает решнастил вручную. Ежемесячный объем выпуска в зависимости от заказов составляет около 50-100 т", - уточнил директор.

Финансирование строительных работ и расходов по первоначальному запуску производства предприятие будет осуществлять за счет собственных и заемных ресурсов. Их общий объем составит около 150 млн российских рублей. Основной объем полученной инновационной продукции завод планирует экспортировать в Россию, рынок которой уже хорошо изучен и знаком: только за последние годы НЗТМ был привлечен к изготовлению металлоконструкций при реализации крупных проектов на Амурском ГПЗ, объектах "Южного потока", Омского нефтеперерабатывающего завода, Московского нефтеперерабатывающего завода и других крупных предприятий. При этом в минувшем году НЗТМ прошел сертификацию по европейским нормам на поставку металлоконструкции в соответствии со стандартом EN1090, который позволяет выходить ему и на рынки западных стран.

Реализация инновационного проекта позволит заводу дополнительно создать 30 рабочих мест. Сейчас здесь трудятся 380 человек.

За январь-июнь выручка от реализации продукции предприятия по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась более чем в полтора раза. Объем экспорта (поставки осуществлялись в Россию) возрос в 1,5 раза. В структуре реализации на его долю приходится более 90%. На внутреннем рынке НЗТМ выполнял заказы для объектов Витебской бройлерной птицефабрики, Миорского металлопрокатного завода. В стадии реализации заказ по изготовлению металлоконструкций для ОАО "Нафтан", где ведется возведение комплекса замедленного коксования.

СООО "Новополоцкий завод технологических металлоконструкций" создано с участием российского и белорусского капиталов. Входит в группу компаний "Промстрой", специализирующихся на строительстве крупных промышленных объектов энергетического сектора экономики.-0-