Реконструкцию первой пионерской плавки металла проведут на БМЗ

11 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Реконструкцию первой пионерской плавки проведут в ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" 18 мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Восстановление событий 33-летней давности на Белорусском металлургическом заводе приурочено к 35-летию предприятия и Дню пионерской дружбы. "Первая пионерская плавка прошла на БМЗ 18 мая 1986 года. Она стала мероприятием республиканского масштаба, собравшим на заводе сотни ребят из разных уголков страны. Ему предшествовал конкурс по сбору металлолома, победители которого и приняли участие в торжественной церемонии", - рассказали в пресс-службе.

Спустя десятилетия на БМЗ вновь соберутся школьники из разных областей Беларуси. Более 200 представителей пионерского движения станут участниками торжественного митинга. Наиболее активные члены БРПО получат уникальную возможность проследить за всем технологическим процессом выплавки стали и пообщаться с представителями редких металлургических профессий. Ребята смогут почувствовать себя настоящими металлургами: они не только примерят сталеварские суконки и каски, но и будут сопровождать машины, груженные металлоломом, в сталеплавильный цех №1. Посетят и пульт управления дуговой сталеплавильной печью, участок разливки стали. Как уточнили на предприятии, с момента пионерских плавок конца 1980-х годов дети в этом подразделении не бывали.

Запланирована торжественная церемония приема в ряды пионеров новых членов БРПО.

"Реконструкция пионерской плавки позволит не только привлечь внимание подрастающего поколения к добрым традициям патриотического воспитания молодежи, но и к вопросам использования вторичного сырья", - обозначили задачи мероприятия на предприятии. Ведь ежегодно в цехах БМЗ вторую жизнь получают около 3 млн т металлолома, которые перерабатываются в строительную арматуру, горячекатаные трубы, металлокорд и др.

ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" - высокотехнологичное предприятие металлургической отрасли Беларуси. Структурно состоит из четырех, связанных одной технологической цепочкой производств: сталеплавильного, прокатного, трубного, метизного и цехов инфраструктуры. Ежегодно более 80% выпускаемой БМЗ продукции отправляется на экспорт.-0-