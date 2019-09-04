Резидент СЭЗ "Гродноинвест" создаст высокотехнологичное производство отделочных материалов из дерева

4 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Новый резидент СЭЗ "Гродноинвест" планирует создать высокотехнологичное предприятие по производству отделочных материалов из дерева. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в администрации свободной экономической зоны.

В качестве резидента СЭЗ "Гродноинвест" 4 сентября зарегистрировано ООО "ВудСервисМаркет" с инвестиционным проектом по созданию производства отделочных материалов. Новый проект позволит вовлечь в хозяйственный оборот незадействованные производственные площади в областном центре.

"Согласно инвестиционному проекту под высокотехнологичное производство отделочных материалов из дерева будет перепроектировано незавершенное строительство производственной базы в районе Грандичи",- рассказали в администрации СЭЗ "Гродноинвест". Основную долю производимой продукции ООО "ВудСервисМаркет" будет составлять высушенный и упакованный пиломатериал высшего и первого сортов. Кроме этого предполагаются выпуск погонажных изделий, оказание услуг по сушке пиломатериала, распиловке и сортировке древесины. Удельный вес экспортных поставок, согласно бизнес-плану, составит 88%. Прогнозируется, что основным рынком сбыта станут страны ЕС. Проект предусматривает создание 37 новых рабочих мест.

Компания стала 24-м резидентом СЭЗ "Гродноинвест" в сфере деревообработки и производства мебели. Недавно инвесторами новых резидентов выступили польские компании Szynaka и Gabi, которые активно сотрудничают с группой компаний IKEA. Всего резиденты СЭЗ формируют 90% производства деревообрабатывающего сектора Гродненской области. В 2018 году они произвели продукции на Br867 млн. За пять лет этот показатель увеличился в 4,2 раза.-0-