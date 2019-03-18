СООО "Белвест" в 2019 году расширит фирменную торговую сеть на 10%

18 марта, Витебск /Корр. БЕЛТА/. СООО "Белвест" планирует в этом году расширить фирменную торговую сеть до 422 объектов - примерно на 10%, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор предприятия Юрий Суманеев.

Фирменная торговля предприятия насчитывает более 380 магазинов, из которых свыше 86% расположены в России. На рынок партнера по Союзному государству приходится около три четверти общего объема продаж изделий "Белвеста", поэтому в основном расширение сети планируется за счет открытия объектов в российских регионах. География присутствия фирменной торговли белорусского производителя охватывает территорию от Калининграда до Забайкалья, при этом, несмотря на логистические сложности и существенные климатические различия российских областей, компания продолжит там региональную экспансию.

Кроме того, "Белвест" приступил к освоению рынка Москвы, выход на который сдерживает высокий уровень ставок арендной платы. Сеть выстраивается преимущественно на арендных отношениях, что позволяет сохранять высокую мобильность при выборе мест дислокации объектов в зависимости от их эффективности, отметил генеральный директор.

Компания также постепенно меняет места присутствия фирменных магазинов, уходя из стрит-ритейла в торговые центры. Параллельно идет процесс обновления формата торговых объектов как по площади, так и по внешнему виду, чтобы достойно продавать обувь "Белвеста" из настоящей кожи, треть которой производится по заказу предприятия в Италии и Португалии. Учитывая важность такого канала взаимодействия с покупателем, как интернет-торговля, компания продолжит развитие этого направления, на долю которого приходится около 1% продаж.

Белорусско-российское СООО "Белвест" является одним из крупнейших в Беларуси производителей обуви с установленной производственной мощностью 2 млн пар в год. По итогам 2018 года темп роста объемов производства превысил 107%, в 2019 году предприятие планирует нарастить выпуск продукции на 3,2%. Обувь и кожгалантерейные изделия продаются через фирменную торговую сеть в Беларуси и России. В 2018 году экспортировано продукции почти на $77 млн.

Предприятие создано в июне 1988 года с участием витебской обувной фабрики "Красный Октябрь" и компании Salamander (Германия). В конце 2002 года "Белвест" стал белорусско-российским предприятием. В уставном фонде СООО "Белвест" государству принадлежит 55% акций, остальными активами управляет российское ООО "Инвестиционная промышленная компания "Инвестпром".-0-