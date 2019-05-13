Специальная платформа внедрена на Светлогорской ТЭЦ для снижения трудозатрат при ремонте турбин

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рацпредложение, позволяющее уменьшить трудозатраты при капитальном ремонте турбин, внедрено в филиале "Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

Платформа для пескоструйных работ вне цеха помогает оптимизировать процессы при капитальных ремонтах турбин. "Данное рацпредложение позволяет значительно снизить не только трудозатраты, но и нормо-часы на проведение ремонта. При этом исключается использование автотранспорта, например, автокрана или автомобиля большой грузоподъемности", - рассказали на предприятии. Платформа выполняет функцию транспортировки элементов крупногабаритного и тяжелого оборудования, позволяя дополнительно обеспечить чистоту помещений и высокий уровень культуры производства.

Специалисты ТЭЦ просчитывали плюсы новой конструкции и прорабатывали технические детали рацпредложения еще в 2018 году. Платформа, передвигающаяся по рельсам, была изготовлена по предложенным схемам и расчетам с нуля. Внедрено ноу-хау при ремонте турбины.

Светлогорская ТЭЦ - единственная станция в белорусской энергосистеме, частично работающая на таком виде местных топливно-энергетических ресурсов, как газ природный попутный. Он составляет около 40% от общего потребления топлива электростанции. Установленная электрическая мощность станции - 155 МВт, тепловая - 721,5 Гкал/час. ТЭЦ обеспечивает теплоснабжением потребителей райцентра.

Всего с начала 2019 года в филиалах РУП "Гомельэнерго" внедрено более 40 рацпредложений различной направленности.-0-