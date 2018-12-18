Срок санации Дрогичинского трактороремонтого завода установлен до июня 2020 года

18 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дрогичинский трактороремонтый завод" решением экономического суда Брестской области признано экономически несостоятельным. В отношении предприятия введена санация, его финансовое оздоровление будет длиться 18 месяцев - до 12 июня 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

"Определением суда от 31 июля защитный период в отношении должника завершен, открыто конкурсное производство. На первом собрании кредиторов утвержден отчет управляющего по итогам конкурсного производства. Принято решение об утверждении плана санации должника, кредиторами поддержано ходатайство о введении санации предприятия в судебном порядке", - отметили в пресс-службе.

Согласно разработанному плану санации, погашение задолженности перед кредиторами планируется производить за счет средств, полученных от продажи неиспользуемого имущества ОАО. Мероприятия по его финансовому оздоровлению, в частности, включают сокращение и ликвидацию просроченной дебиторской задолженности, оптимизацию штатной структуры предприятия. Одним из вариантов санации завода управляющий указывает на модернизацию литейного производства, способствующего увеличению объемов выпуска продукции и освоению новых видов. В качестве источников финансирования рассматриваются частные и иностранные инвестиции.

Судебное постановление подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в вышестоящую инстанцию в порядке, установленном Хозяйственным процессуальным кодексом.-0-