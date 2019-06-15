Срок санации могилевской швейной фирмы "Вяснянка" продлен до 1 мая 2021 года

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси согласовало продление срока санации закрытого акционерного общества "Могилевская швейная фирма "Вяснянка". Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров №387 от 14 июня 2019 года, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Совет Министров согласовал ходатайство Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности о продлении срока санации до 1 мая 2021 года.

Документ принят в соответствии с законом Беларуси от 13 июля 2012 года "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".-0-