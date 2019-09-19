Срок санации ЗАО "Мясо-молочная компания" продлен до 20 июня 2024 года

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19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров согласовал ходатайство Министерства сельского хозяйства и продовольствия о продлении до 20 июня 2024 года срока санации ЗАО "Мясо-молочная компания". Это предусмотрено постановлением Совмина от 18 сентября 2019 года №632, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Документ принят в соответствии с частью четвертой статьи 125 закона от 13 июля 2012 года №415-З "Об экономической несостоятельности (банкротстве)".
ЗАО "Мясо-молочная компания" создано по решению правительства Беларуси с целью увеличения экспорта мясо-молочной продукции. Предприятие зарегистрировано в 2009 году.-0-