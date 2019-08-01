Светлогорский ЦКК рассмотрит вопрос о расторжении контракта с генподрядчиком

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос расторжения контракта строительного подряда с ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" (САМСЕ) будет рассмотрен 15 августа на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.

В повестке дня заседания также одобрение решения наблюдательного совета ОАО и внесение изменений в устав предприятия.

Как сообщалось, в ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по выпуску сульфатной беленой целлюлозы. Пусконаладочные работы на заводе планируется завершить до конца года. Предполагается, что производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн.-0-