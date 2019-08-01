Светлогорский ЦКК рассмотрит вопрос о расторжении контракта с генподрядчиком

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос расторжения контракта строительного подряда с ОАО "Китайская корпорация инжиниринга САМС" (САМСЕ) будет рассмотрен 15 августа на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Светлогорский ЦКК", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского предприятия.
В повестке дня заседания также одобрение решения наблюдательного совета ОАО и внесение изменений в устав предприятия.
Как сообщалось, в ОАО "Светлогорский ЦКК" реализуется инвестиционный проект по выпуску сульфатной беленой целлюлозы. Пусконаладочные работы на заводе планируется завершить до конца года. Предполагается, что производство в Светлогорске ежегодно будет выпускать 400 тыс. т сульфатной беленой целлюлозы на сумму около $300 млн.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2588 BYN
|2.256 BYN
|2.226 BYN
|USD
|2.0443 BYN
|2.044 BYN
|2.047 BYN
|RUB
|3.2054 BYN
|3.195 BYN
|3.2 BYN